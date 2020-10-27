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Черный памятник троллейбусу в Чите сделают золотистым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Город Чита»

Памятник, созданный из «разорванного» настоящего троллейбуса, и выкрашенный в черный цвет, превратится в золотистый, а черный останется только в оттенке. Это фирменный стиль всех арт-объектов кузнеца Вячеслава Лёгенького, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

Фото монумента сразу после установки появились в социальных сетях и вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Некоторых смутила задумка автора — у списанного троллейбуса отрезали часть корпуса и приварили металлические направляющие. Они, по замыслу скульптора должны символизировать скорость. Также пользователей Сети удивил черный цвет троллейбуса.

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«Памятник не завершен. Это пока такой черновой вариант. Он будет гораздо интереснее», — прокомментировала Sibnet.ru представитель пресс-службы администрации. 

Сейчас установленный на постаменте троллейбус красят в золотистый цвет с черным оттенком.

Золотисто-черный оттенок — это фирменный стиль скульптора, читинского кузнеца Лёгенького. Он присутствует на скульптуре кинолавки перед театром «Удокан», на памятнике аисту в роддоме, на мотоцикле в парке, и рояль в кустах на улице Бутина.

Фото: © пресс-служба администрации Читы

Основой для памятника троллейбусу стало списанное транспортное средство. Раньше машина работала на городских маршрутах. Выпустили троллейбус в 1992 году, и около 30 лет он без устали ездил на маршрутах № 1,3 и 6.

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