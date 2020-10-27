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Россия построит три самых мощных в мире ледокола

Источник:
РИА Новости
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Фото: © «Атомфлот»

Россия построит для освоения Арктики три самых мощных в мире атомных ледокола проекта «Лидер» и пять ледоколов проекта 2222, говорится в стратегии развития Арктической зоны.

В стране также появятся 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, три гидрографических и два лоцмейстерских судна, приводит РИА Новости содержание документа.

Атомоходы проекта «Лидер» нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Их основные характеристики: длина — 209 метров, ширина — 47,7 метра, водоизмещение при осадке по кильватерной линии — почти 70 тысяч тонн.

Атомные ледоколы проекта 22220 имеют длину 173,3 метра, ширину — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

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Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.


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