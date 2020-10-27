Укравший вино за 30 тыс. новосибирец получил реальный срок

Молодой житель Новосибирска получил реальный срок за кражу бутылки вина, цена которой составляла почти 30 тысяч рублей, сообщил Заельцовский районный суд.

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По информации суда, в марте этого года 29-летний новосибирец в компании знакомого, личность которого установить не удалось, совершили кражу в магазине «Мегас» в ТЦ «Роял Парк».

«Была похищена бутылка красного сухого вина "Солайя Тоскана" IGT объёмом 0,75 литра», – сказано в сообщении суда. Закупочная цена бутылки составляла более 29 тысяч рублей.

Суд назначил новосибирцу в качестве наказания лишение свободы на срок 1 год и 8 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить ущерб магазину. Приговор в законную силу пока не вступил.