Губернатора Иркутской области госпитализировали с COVID-19

Медики госпитализировали губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, заразившегося коронавирусной инфекцией, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы областного правительтсва.

«Да, госпитализирован. Состояние у него стабильное», — подтвердила представитель пресс-службы, добавив, что врачи приняли решение о необходимости постоянного наблюдения за состоянием здоровья пациента.

О положительном тесте на коронавирусную инфекцию у руководителя региона стало известно в понедельник. Изначально Кобзев намеревался оставаться дома и продолжить работу на самоизоляции.

В понедельник также подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция» у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Ранее коронавирус был подтвержден у главы Хакасии Валентина Коновалова, губернатора Омской области Александра Буркова, губернатора Алтайского края Виктора Томенко, у главы Тувы Шолбана Кара-Оола.