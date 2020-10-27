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Западные эксперты рассказали о российской экипировке «Сотник»

Источник:
РИА Новости
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Российская боевая экипировка нового поколения «Сотник» значительно качественно повысит возможности пехотинцев, считают эксперты американского издания National Interest.

«Сотник» с экзоскелетом заменит нынешнюю боевую экипировку «Ратник». Новая система будет оснащена множеством высокотехнологичных компонентов, в числе которых противоминной обувью, противорадиолокационным костюмом. Ткань станет защищать от обнаружения в инфракрасном свете, приводит РИА Новости мнение экспертов NI.

Американское издание цитирует главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерала Олега Салюкова, заявившего, что сейчас формируется и обосновывается облик новой боевой экипировки, в которую внедрят элементы, усиливающие физические возможности военнослужащего.

Эксперты подчеркивает, что Россия создает технологии, которые не только повысят осведомленность солдата о боевой обстановке, но и уменьшат риск для его жизни. «Сотник» также могут интегрировать с микродронами, а в комплект он получит новое стрелковое оружие.

По информации издания, российские подразделения специального назначения могут оснастить сверхсовременной экипировкой уже к 2025 году, а к 2030-му — всю российскую армию.

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