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Lada Vesta и Xray отзовут из-за проблемы с топливным шлангом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «АвтоВАЗ»

АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta и XRay с отечественным двигателем 1,8 литра из-за риска утечки топлива. Проблему можно решить самостоятельно.

«Да, такой отзыв объявлен — необходимая информация отправлена уполномоченным госструктурам. Причина отзыва — не массовая, но мы предпочитаем перестраховаться и превентивно проверить автомобили», — цитирует журнал «За рулем» директора АвтоВАЗа по коммуникациям Сергея Ильинского.

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У машин с двигателем ВАЗ-21179 один из жгутов проводки в моторном отсеке проходит вплотную к топливному шлангу и из-за вибрации натирает его. Решать проблему АвтоВАЗ предлагает изменением расположения жгута проводов системы зажигания.

Если повреждений на шланге нет, то исправить проблему можно самостоятельно. Схемой перемонтажа топливного шланга поделились в группе CareParts.

Самая доступная Lada Vesta с мотором ВАЗ-21179 в сочетании с механиче­ской коробкой передач стоит 770,9 тысячи рублей, стоимость Xray стартует с 768,9 тысячи рублей.

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