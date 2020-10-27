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Hensy и Клава Кока выпустили клип на песню «Костер»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «Костер»

Новый клип на песню «Костер» рэпера Hensy и певицы Клавы Коки очаровал поклонников искренностью и правдивостью.

По сюжету клипа, две пары отдыхают в загородном доме. В ходе общения молодых людей выясняется, что девушка Hensy и парень Клавы Коки изменяют своим возлюбленным. Когда герои об этом узнают, то начинают поддерживать друг друга.

Клип менее чем за сутки посмотрели больше 700 тысяч человек, «Костер» закрепился на втором месте на вкладке «в трендах» YouTube. Пользователи Сети оставили под видео много положительных комментариев, отметив, что и песня, и клип очень искренние и жизненные.


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