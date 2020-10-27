Три десятка здоровых детей родились в ковидном госпитале Забайкалья

Три десятка женщин с диагнозом COVID-19 в Забайкалье, находящихся с моностационаре, стали мамами в 2020 году. Все малыши родились здоровыми, ни одного не зафиксировали наличие коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В моногоспитале Забайкалья на базе первой городской больницы с начала года появился на свет 31 малыш: 11 мальчиков и 20 девочек. В этот госпиталь направляют беременных женщин с положительными тестами на COVID-19.

«Для беременных в стационаре функционирует родильный блок, в штате есть профильные специалисты, которые оказывают квалифицированную помощь», — объяснила и.о. начальника отдела материнства и детства Минздрава Елена Буянова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вирусолог назвал срок, когда коронавирус отступит в России

Дети от мам с положительным анализом на COVID-19, родились с отрицательным тестом. Это, по мнению Буяновой, подтверждает факт, что коронавирус не передается от матери ребенку, в отличие от некоторых других инфекционных заболеваний.

Всего с начала пандемии в регионе была выявлена 201 беременная женщина с коронавирусной инфекцией, 25 из них получали лечение в амбулаторных условиях. На сегодняшний день в моностационаре находится 40 женщин, 33 из них беременные и семь недавно родивших.