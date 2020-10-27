Стартовый комплекс для ракеты «Ангара» сфотографировали из космоса

Командир МКС, космонавт Сергей Рыжиков сделал фотографию стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме «Восточный». Изображение выложили на странице Роскосмоса в социальных сетях.

В левой части снимка наблюдатель может увидеть стартовый комплекс для ракет семейства «Союз-2». А недалеко от него строится вторая очередь космодрома — стартовый комплекс для ракет «Ангара-А5». Первый пуск ракеты ожидается в 2023 году.

В правой части фотографии представлен унифицированный технический комплекс, где сейчас идет интенсивная подготовка к запуску новой партии спутников OneWeb.

Ракета-носитель «Ангара-5» разработана в качестве заменены «Протону». Ракета может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 24 тонн. Ее основные достоинства —сравнительная простота производства и использование более экологичного, по сравнению с «Протонами» топлива.