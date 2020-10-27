Обрушение подъезда в Омске привлекло внимание прокуратуры

Стена подъезда частично обрушилась на улице 50 лет профсоюзов в Омске, прокуратура начала проверку. Ранее администрация города сообщала, что причиной инцидента стала самовольно установленная душевая кабина.

Стена рухнула в одном из подъездов пятиэтажки на улице 50 лет профсоюзов в минувшую пятницу. Прокуратура Омской области сообщила о начале проверки по факту инцидента.

«Будет дана оценка своевременности и полноте мер, принятых уполномоченными органами и организациями в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее администрация сообщала, что причиной ЧП стала самовольно установленная душевая кабина, хотя по техническому паспорту на месте обрушения должны быть только умывальники. По информации властей, собственника предупреждали о возможной опасности.