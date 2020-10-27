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Хоккеист рассказал о последствиях коронавируса у игроков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СКА

Хоккеисты петербургского СКА, перенесшие коронавирус, в первое время после выздоровления задыхались на льду, рассказал нападающий армейцев Антон Бурдасов.

«Вы знаете, что нас затронула пандемия, мы долго не могли прийти в себя — задыхались, были в плохой физической форме. Но, как показал сегодняшний матч, это прошло. Все, кто болел коронавирусом, знают, что до полутора месяцев потом тяжело дышать, хотя по медицинским показаниям все нормально. Сейчас это отступило, ребята продышались, вирус покинул организм», — цитирует РИА Новости Бурдасова.

СКА в понедельник на своем льду обыграл омский «Авангард» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ранее клуб был вынужден провести несколько матчей преимущественно молодежным составом.

Как заявлял вице-президент клуба Роман Ротенберг, во время карантина на больничном одновременно находились 60 хоккеистов системы СКА.

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