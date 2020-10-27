Роспотребнадзор обозначил срок выхода на плато по коронавирусу

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России может стабилизироваться в первой декаде декабря, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста», — сообщил ТАСС Горелов.

По его словам, поскольку Москва раньше включилась в эпидемический процесс, то выход из него случится быстрее, чем в регионах, где рост числа заболевших начался позже.

Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе прийти к нулю выявляемых в день случаев заражения коронавирусной инфекцией возможно. На сегодня переболели менее 1% на планете Земля, в том числе и в России.

«Если переболеет 30%, темпы прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация будет более предсказуемая. Повторяюсь, что быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация», — сказал он.

Поданным на 26 октября, в России выявили 17 347 заразившихся за сутки — это максимум за время пандемии.