Плохая погода осложнила доставку антибиотиков в Новосибирск

Тысячи упаковок с антибиотиками везут из Хабаровска в Новосибирск. В понедельник автомобиль с медикаментами миновал Улан-Удэ, но доставка осложняется тяжелыми погодными условиями, сообщила пресс-служба мэрии.

«Муниципальной аптечной сети удалось заключить договор на поставку антибиотиков напрямую с российским производителем. Машина с товаром "Дальхимфарма" с 22 октября прошла больше 2,6 тысячи километров», — прокомментировала пресс-служба.

Плохая погода осложняет доставку медикаментов автотранспортом. Согласно прогнозам синоптиков Бурятии и Приангарья, в понедельник из-за обильных снегопадов и штромового ветра на дорогах образовалась гололедица и снежные накаты.

Тем не менее, автомобиль с антибиотиками ожидают в Новосибирске в ближайшие дни, уточнили в мэрии. Это шесть тысяч упаковок «Азитромицина» и столько же «Левофлоксацина». Еще в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что муниципальная аптечная сеть справиться с дефицитом некоторых лекарств.

По его словам, сейчас аптеки несут колоссальную нагрузку. Дефицит лекарств связан с резким повышением спроса во время пандемии на определенные виды антибиотиков и антивирусных препаратов.