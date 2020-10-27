Проект красноярского метро подготовили раньше срока

Разработка проекта красноярского метрополитена завершена раньше срока на два месяца, сообщил председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь.

«Заказчик в лице Красноярского края у нас принял всю нашу работу, мы свою работу закончили», – цитирует Митволя ТАСС. По плану работу должны были завершить в декабре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Омское метро превратят в подземный музей

Собеседник агентства добавил, что трест готовит документы для повторной передачи в Главгосэкспертизу. Первоначальный проект сдали в декабре прошлого года, но в Главгосэкспертизе его отдали на доработку.

Метро начали строить в Красноярске в 1995 году, но работы не раз приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году, но в прошлом году регион получил из федерального бюджета 1 миллиард рублей на доработку проекта.