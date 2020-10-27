НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Ургант нашел способ для Ольги Бузовой стать популярнее Хабиба

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Фото: Неизвестен / CC0

Телеведущий Иван Ургант в вечернем шоу прокомментировал победу росcийского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, пошутив при этом над певицей Ольгой Бузовой.

Ургант отметил, что после того, как Хабиб заявил о завершениикарьеры, его популярность только возросла. Боец даже обошел Ольгу Бузову по числу подписчиков в Instagram. На Нурмагомедова подписаны 24,4 миллиона человек, в то время как на Бузову — 22,1 миллиона.

«Чтобы Ольге Бузовой вернуть лидерство, ей тоже нужно завершить карьеру. И мы, поклонники Ольги Бузовой, говорим ей: "Оля, мы не хотим быть на втором месте"», — пошутил Иван Ургант.

Ранее Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России как самая влиятельная девушка страны с наибольшим числом подписчиков в Instagram.

Еще по теме
Дочь ведущего Первого канала обвинили в блате из-за фурора на «Голосе»
Музыкант из группы «Челси» оставил равнодушными жюри «Голоса»
Шварценеггер перенес операцию на сердце
Харламов объяснил причину развода с Асмус
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил поднять оплату больничных родителям детей до 7 лет
•
Лавров усомнился в адекватности Евросоюза
•
Ученый высказался о неоправданном назначении антибиотиков при COVID
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Обрушение подъезда в Омске привлекло внимание прокуратуры
Сибирь 27.10.2020 10:32
Плохая погода осложнила доставку антибиотиков в Новосибирск
Сибирь 27.10.2020 10:04
Проект красноярского метро подготовили раньше срока
Сибирь 27.10.2020 09:53
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
Сибирь 26.10.2020 23:21
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11658
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
4780
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4546
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
3412
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил поднять оплату больничных родителям детей до 7 лет
•
Лавров усомнился в адекватности Евросоюза
•
Ученый высказался о неоправданном назначении антибиотиков при COVID
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

suportar

Если признать тяжелой ситуацию с мозгами, то ситуация с вирусом может отойти на второй план.

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

Удавиков

Хотя Хабиб весь первый раунд доминировал и гонял противника в сетке, двое "заряженных" судей в первом...