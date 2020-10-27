Ургант нашел способ для Ольги Бузовой стать популярнее Хабиба

Телеведущий Иван Ургант в вечернем шоу прокомментировал победу росcийского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, пошутив при этом над певицей Ольгой Бузовой.

Ургант отметил, что после того, как Хабиб заявил о завершениикарьеры, его популярность только возросла. Боец даже обошел Ольгу Бузову по числу подписчиков в Instagram. На Нурмагомедова подписаны 24,4 миллиона человек, в то время как на Бузову — 22,1 миллиона.

«Чтобы Ольге Бузовой вернуть лидерство, ей тоже нужно завершить карьеру. И мы, поклонники Ольги Бузовой, говорим ей: "Оля, мы не хотим быть на втором месте"», — пошутил Иван Ургант.

Ранее Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России как самая влиятельная девушка страны с наибольшим числом подписчиков в Instagram.