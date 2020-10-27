Ученый высказался о неоправданном назначении антибиотиков при COVID

Больным коронавирусом назначают антибиотики в большинстве случаев, хотя реально эти препараты нужны лишь 10% пациентов, у которых развиваются бактериальные осложнения, заявил президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

«В 90% случаев назначение антибиотиков при коронавирусе неоправданно. Да, при новой инфекции могут быть бактериальные осложнения. Но только в 10–15% случаев, не более того. К тому же антибиотики не могут предотвратить развитие таких осложнений, если их назначить с первых дней лечения», — сказал Яковлев в интервью «Известиям».

Массовое назначение антибиотиков поспособствуют формированию устойчивости микробов, из-за чего бактериальная суперинфекция не будет поддаваться лечению, объяснил ученый.

Специалист подчеркнул, что уже есть модельные исследования, которые показывают: если антибиотики будут применяться столь же активно, то к 2050-му году ежегодно от инфекций, вызванных устойчивыми микробами, будет умирать 10 миллионов человек в мире.