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Путин поручил поднять оплату больничных родителям детей до семи лет

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о полной оплате больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от продолжительности стажа, говорится в поручениях президента по итогам заседания Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», — сказано в документе.

Доложить о вариантах исполнения этого поручения будет необходимо до 1 декабря. Ответственным за это президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно действующему законодательству, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа работника. Работающему гражданину, имеющему страховой стаж 8 и более лет — 100% среднего заработка, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка, имеющему страховой стаж до 5 лет — 60% среднего заработка.

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