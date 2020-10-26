Путин учредил новое почетное звание

Новое почетное звание — «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации» — учреждено в России, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, почетным званием награждаются сотрудники органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации установленного порядка деятельности Конституционного суда, Верховного суда, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Кроме этого, звание можно получить за организацию и осуществление принудительного исполнения судебных актов, организацию межгосударственного розыска, надзора за юридическими лицами, организацию и осуществление дознаний по уголовным делам.

По президентскому указу, новое почетное звание также может быть присвоено приставам за совершенствование деятельности органов принудительного исполнения.

С 1 января 2020 года деятельность федеральной службы судебных приставов относится не к федеральной гражданской службе, а к государственной. К ним теперь предъявлены особые требования по состоянию здоровья, уровню образования и служебному поведению.