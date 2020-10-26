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«Союзмультфильм» и TOONZ создадут мультфильм про инопланетян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено «Союзмультфильмом»

Новый мультфильм для международного рынка «Инопланетяне в моем рюкзаке» создадут «Союзмультфильм» при сотрудничестве с группой компаний Toonz Entertaiment (TOONZ), сообщила пресс-служба российской киностудии.

Новый мультфильм расскажет маленьким зрителям о жителях далекой планеты с идеальными экологическими условиями, которые прибывают на Землю с миссией сделать ее зеленее.

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Авторами картины под названием «Инопланетяне в моем рюкзаке» выступят Джеймс Дрисколл и Роберт Ли — создатели знаменитой франшизы «Пожарный Сэм» и номинированного на Всемирную премию BAFTA мультсериала «Город башмачков».

«Работа c Toonz — важный этап в развитии "Союзмультфильма", который ставит своей стратегической целью выход на международный рынок: наши компании обладают мощным креативным потенциалом, а Toonz помимо этого – безусловным опытом в мировом продвижении проектов» — цитирует пресс-служба киностудии председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.

Предполагается, что выполненный в технике 3D CGI сериал будет состоять из 52 эпизодов по 11 минут. Согласно предварительным условиям сделки индийская компания произведет 39 серий проекта, а «Союзмультфильм» — 13. Помимо этого, TOONZ займется международной дистрибуцией проекта, как на ТВ, так и в рамках интернет-платформ (за исключением России и стран СНГ).

Производство мультсериала начнется в конце 2020 года, а первый эпизод будет представлен в 2021 году.

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