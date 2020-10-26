Эрдоган призвал турков бойкотировать французские товары

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал граждан не приобретать французские товары, заявление прозвучало во время выступления в Анкаре.

«Как во Франции говорят "не покупайте турецкие товары", так же и я обращаюсь к своей нации. Никогда не покупайте французские товары», — цитирует турецкого лидера местное агентство Anadolu.

Призыв к бойкоту французских товаров связан с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ислама. В частности, французский лидер обещал «не отказываться от карикатур» на пророка Мухаммеда.

Ранее Эрдоган заявил, что Макрон «нуждается в лечении психических расстройств», турецкий лидер таким образом отреагировал на высказывание президента Франции, пообещавшего развернуть активную борьбу против носителей радикального ислама после теракта в пригороде Парижа.

16 октября 18-летний исламист с российским гражданством на почве религиозной вражды убил в пригороде Парижа школьного учителя истории и географии. После случившегося Макрон объявил инцидент терактом.