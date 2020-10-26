Томичей предупредили о снегопаде и гололеде

Сильный ветер, снег и гололед придут в Томскую область во вторник, сообщило в понедельник ГУ МЧС по региону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Песок и реагенты: антигололедная революция вызвала споры

«По области ожидаются осадки, в отдельных районах сильные в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, на дорогах местами сильная гололедица», – сказано в сообщении.

Жителей региона предупредили о возможных ЧП, падениях слабо закрепленных конструкций из-за сильного ветра. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать обгонов и резких движений.