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Chrome OS получит «темную тему»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Open Grid Scheduler / Public Domain Dedication (CC0)

Операционная система Chrome OS впервые получила «темную тему», ее уже могут активировать пользователи Chromebook.

Пока «темная тема» распространяется на экспериментальном канале разработчиков, пишет The Verge. Пользователи устанавливают ее на свой страх и риск, однако вскоре планируется представить стабильную версию обновленной операционной системы.

«Темные темы» в настоящее время популярны среди разработчиков и пользователей приложений, так как они менее яркие и более удобные для глаз в темное время суток. Подобные темы уже получили практически все популярные операционные системы.

Так, на Mac «темная тема» появилась с релизом Mojave в 2018 году, Microsoft выпустила полностью «темную тему» для Windows 10 в феврале 2020 года. Кроме этого, «темными темами» оснащены популярные мессенджеры и другие приложения.

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Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

лачинов

Разве французы виноваты в том, что адепты этой веры ассоциируются с террором во всем мире?