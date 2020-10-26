Chrome OS получит «темную тему»

Операционная система Chrome OS впервые получила «темную тему», ее уже могут активировать пользователи Chromebook.

Пока «темная тема» распространяется на экспериментальном канале разработчиков, пишет The Verge. Пользователи устанавливают ее на свой страх и риск, однако вскоре планируется представить стабильную версию обновленной операционной системы.

«Темные темы» в настоящее время популярны среди разработчиков и пользователей приложений, так как они менее яркие и более удобные для глаз в темное время суток. Подобные темы уже получили практически все популярные операционные системы.

Так, на Mac «темная тема» появилась с релизом Mojave в 2018 году, Microsoft выпустила полностью «темную тему» для Windows 10 в феврале 2020 года. Кроме этого, «темными темами» оснащены популярные мессенджеры и другие приложения.