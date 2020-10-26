НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada заняла менее 1% рынка на Украине

Источник:
Sibnet.ru
193 2
Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗа»

Украинцы приобрели в этом году 360 новых легковых автомобилей Lada, наибольшей популярностью пользуется Granta, выяснили аналитики агентства «Автостат».

За девять месяцев 2020 года украинцы купили 360 новых Lada, этот показатель на 38% ниже результата за январь – сентябрь прошлого года. На долю Lada приходится менее 1% всего украинского авторынка, подсчитали эксперты «Автостата».

Наибольшей популярностью у украинцев среди моделей Lada пользуется Granta. С января по сентябрь ее приобрели 90 местных жителей. Немного по объему покупок отстает Vesta (85 штук), а замыкает тройку лидеров внедорожник Lada 4x4 (70 штук).

Больше всего вырос объем покупок Lada Xray – в 2,6 раза, если сравнивать его с показателем за девять месяцев 2019 года. По Vesta рыночный рост составил 89%, а по Largus — 43%. Granta и Lada 4x4 теряют популярность: по первой модели зафиксировано падения на 45%, по второй — на 77%.

«АвтоВАЗ» держался в лидерах украинского рынка с 1991 по 2012 год, после 2014 года продажи резко упали из-за ситуации на Донбассе. Сейчас наиболее популярна в стране Toyota.

Еще по теме
Перечислены «вредные» советы по экономии топлива
Треть автолюбителей оставила старые номера при покупке новой машины
Брюс Уиллис прорекламировал автомобильные аккумуляторы
Продажи электромобилей подскочили благодаря Audi e-tron
смотреть все
Авто #Авторынок
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль признал тяжелой ситуацию с коронавирусом
•
Путин посчитал ошибкой выход США из ракетного договора
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
«Коммунисты России» раскритиковали костюмы коронавируса
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Трех омичей задержали в Новосибирске за похищение женщины
Сибирь 26.10.2020 17:20
Еще один вуз Новосибирска перейдет на дистанционное образование
Сибирь 26.10.2020 16:31
Жители отдаленного села Тувы стали первыми участниками переписи
Сибирь 26.10.2020 15:40
Маленькая девочка упала в люк в Барнауле
Сибирь 26.10.2020 15:38
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11516
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4343
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
4220
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
3734
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль признал тяжелой ситуацию с коронавирусом
•
Путин посчитал ошибкой выход США из ракетного договора
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
«Коммунисты России» раскритиковали костюмы коронавируса
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

лачинов

Разве французы виноваты в том, что адепты этой веры ассоциируются с террором во всем мире?