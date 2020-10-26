Lada заняла менее 1% рынка на Украине

Украинцы приобрели в этом году 360 новых легковых автомобилей Lada, наибольшей популярностью пользуется Granta, выяснили аналитики агентства «Автостат».

За девять месяцев 2020 года украинцы купили 360 новых Lada, этот показатель на 38% ниже результата за январь – сентябрь прошлого года. На долю Lada приходится менее 1% всего украинского авторынка, подсчитали эксперты «Автостата».

Наибольшей популярностью у украинцев среди моделей Lada пользуется Granta. С января по сентябрь ее приобрели 90 местных жителей. Немного по объему покупок отстает Vesta (85 штук), а замыкает тройку лидеров внедорожник Lada 4x4 (70 штук).

Больше всего вырос объем покупок Lada Xray – в 2,6 раза, если сравнивать его с показателем за девять месяцев 2019 года. По Vesta рыночный рост составил 89%, а по Largus — 43%. Granta и Lada 4x4 теряют популярность: по первой модели зафиксировано падения на 45%, по второй — на 77%.

«АвтоВАЗ» держался в лидерах украинского рынка с 1991 по 2012 год, после 2014 года продажи резко упали из-за ситуации на Донбассе. Сейчас наиболее популярна в стране Toyota.