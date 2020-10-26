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Трех омичей задержали в Новосибирске за похищение женщины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Силовики задержали троих омичей, который для вымогательства денег удерживали пару из Новосибирска, а затем, когда мужчина сбежал, похитили женщину.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, 21 октября в полицию обратился 39-летний житель Новосибирска, который сообщил, что трое мужчин вымогают у него деньги и похитили его 32-летнюю сожительницу. Похитителям из Омской области оказалось 28,45 и 58 лет.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, 21 октября вечером трое омичей в квартире в Новосибирске захватили пару для вымогательства денег, затем по очереди перевезли в другую квартиру, откуда мужчине удалось сбежать. 

Затем омичи незаконно удерживая женщину, перевезли последнюю против ее воли на автомобиле в одно из сел Новосибирской области. Там их остановили сотрудники ДПС и освободили похищенную.

Подозреваемые задержаны и по ходатайству следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту похищения двух лиц, из корыстных побуждений, с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пункты «а, в, ж, з» части 2 статьи 126 УК РФ). Им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

лачинов

Разве французы виноваты в том, что адепты этой веры ассоциируются с террором во всем мире?