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«Коммунисты России» раскритиковали костюмы коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Партия «Коммунисты России» просит Госдуму запретить продажу карнавальных костюмов коронавируса, так как это «оскорбляет память» умерших от болезни.

Костюмы коронавируса в этом году пополнили линейку нарядов к Хэллоуину. Например, на «Авито» появились объявления о продаже двухметрового костюма коронавируса за 20 тысяч рублей или зеленого микроба за 2,5 тысячи рублей.

«Мы выступаем с инициативой запрета на использование любых элементов, символизирующих COVID-19, в одежде, в аксессуарах, в гриме и так далее. Мы обращаемся с такой инициативой к законодателю — Госдуме», — цитирует РИА Новости исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

Фото: © скриншот с сайта «Авито»

По его словам, во-первых, использование такого костюма в юмористическом духе «оскорбляет память всех, кто скончался от страшной болезни». Во-вторых, это «как бы преклонение, пропаганда перед злом и опасностью, которую человечество все равно обязательно победит — с помощью науки и ответственности».

По данным на 28 октября, в России зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев коронавирусной инфекции. За весь период умерло более 26 тысяч человек.

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Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

лачинов

Разве французы виноваты в том, что адепты этой веры ассоциируются с террором во всем мире?