«Коммунисты России» раскритиковали костюмы коронавируса

Партия «Коммунисты России» просит Госдуму запретить продажу карнавальных костюмов коронавируса, так как это «оскорбляет память» умерших от болезни.

Костюмы коронавируса в этом году пополнили линейку нарядов к Хэллоуину. Например, на «Авито» появились объявления о продаже двухметрового костюма коронавируса за 20 тысяч рублей или зеленого микроба за 2,5 тысячи рублей.

«Мы выступаем с инициативой запрета на использование любых элементов, символизирующих COVID-19, в одежде, в аксессуарах, в гриме и так далее. Мы обращаемся с такой инициативой к законодателю — Госдуме», — цитирует РИА Новости исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.

Фото: © скриншот с сайта «Авито»

По его словам, во-первых, использование такого костюма в юмористическом духе «оскорбляет память всех, кто скончался от страшной болезни». Во-вторых, это «как бы преклонение, пропаганда перед злом и опасностью, которую человечество все равно обязательно победит — с помощью науки и ответственности».

По данным на 28 октября, в России зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев коронавирусной инфекции. За весь период умерло более 26 тысяч человек.