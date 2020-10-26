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Путин посчитал ошибкой выход США из ракетного договора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является серьезной ошибкой, так как в результате растут риски развязывания гонки ракетных вооружений, заявил президент России Владимир Путин.

«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации», — говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Ранее США предлагали России уничтожить эту ракету и пусковые установки для нее.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, обвинив Россию в его нарушении. В частности, Вашингтон полагает, что модернизированная ракета 9М729 нарушает положения ДРСМД. Москва отвергает все обвинения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Стороны взяли на себя обязанности ликвидировать свои ракеты наземного базирования, способные работать на дальности от 500 до 5500 километров, пусковые установки для них, а также вспомогательные сооружения и оборудование.

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