НАВЕРХ

Еще один вуз Новосибирска перейдет на дистанционное образование

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Три вуза из 19 в Новосибирске полностью перешли на дистанционное обучение, еще один — НГУ планирует сделать это в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полностью на дистанционном обучении находятся три вуза – Новосибирский университет архитектуры и дизайна, Юридический институт – филиал Томского университета, РАНХиГС. В НГУ большинство студентов должны перейти на дистанционную форму обучения в ближайшее время.

Смешенные формы используют в НГТУ, НГАУ, НГПУ, СГУПС и НГМУ. Максимально очный режим используется в Архитектурно-строительном университете и НГУЭУ. Во всех вузах соблюдаются противоэпидемические, а в случае необходимости – карантинные меры.

В 19 вузах Новосибирской области, включая филиалы, очной формой обучения охвачено более 71 тысячи человек. Из них порядка 26 тысяч обучаются в настоящее время очно, это порядка 35%, дистанционно обучаются 13,5 тысяч (порядка 20%), по смешанным формам – порядка 31 тысяч (45%).

По данным оперативного штаба на утро 26 октября, в Новосибирской области зарегистрировано 16, 3 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, из них 177 за минувшие сутки. Скончались еще шесть пациентов за последние сутки. Всего в регионе от коронавируса умерли 566 человек.

Еще по теме
Школы Кузбасса перешли на дистанционку
Цифровые дипломы появятся в России
Мэрия Иркутска определила дату начала досрочных школьных каникул
Рособрнадзор допустил переход на удаленный ЕГЭ
смотреть все
Новосибирск #Образование #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал ошибкой выход США из ракетного договора
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
Новый японский премьер пообещал решить проблему Курил
•
«Коммунисты России» раскритиковали костюмы коронавируса
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Трех омичей задержали в Новосибирске за похищение женщины
Сибирь 26.10.2020 17:20
Еще один вуз Новосибирска перейдет на дистанционное образование
Сибирь 26.10.2020 16:31
Жители отдаленного села Тувы стали первыми участниками переписи
Сибирь 26.10.2020 15:40
Маленькая девочка упала в люк в Барнауле
Сибирь 26.10.2020 15:38
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11489
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4303
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
4192
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
3546
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал ошибкой выход США из ракетного договора
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
Новый японский премьер пообещал решить проблему Курил
•
«Коммунисты России» раскритиковали костюмы коронавируса
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин перечислил лучшие качества россиян
45
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
Определен срок выпуска цифрового рубля
29
США ввели санкции против российского института
29
Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии
25