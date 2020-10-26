Еще один вуз Новосибирска перейдет на дистанционное образование

Три вуза из 19 в Новосибирске полностью перешли на дистанционное обучение, еще один — НГУ планирует сделать это в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полностью на дистанционном обучении находятся три вуза – Новосибирский университет архитектуры и дизайна, Юридический институт – филиал Томского университета, РАНХиГС. В НГУ большинство студентов должны перейти на дистанционную форму обучения в ближайшее время.

Смешенные формы используют в НГТУ, НГАУ, НГПУ, СГУПС и НГМУ. Максимально очный режим используется в Архитектурно-строительном университете и НГУЭУ. Во всех вузах соблюдаются противоэпидемические, а в случае необходимости – карантинные меры.

В 19 вузах Новосибирской области, включая филиалы, очной формой обучения охвачено более 71 тысячи человек. Из них порядка 26 тысяч обучаются в настоящее время очно, это порядка 35%, дистанционно обучаются 13,5 тысяч (порядка 20%), по смешанным формам – порядка 31 тысяч (45%).

По данным оперативного штаба на утро 26 октября, в Новосибирской области зарегистрировано 16, 3 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, из них 177 за минувшие сутки. Скончались еще шесть пациентов за последние сутки. Всего в регионе от коронавируса умерли 566 человек.