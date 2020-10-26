Сериал «Тобол»: от баталий к любви на пути освоения Сибири

Сериал «Тобол» рассказывает о захватывающих событиях эпохи правления Петра I. Исторический сериал, снятый по мотивам романа Алексея Иванова, обещает заворожить зрителя небывалым масштабом декораций, приключенческой линией и трогательной историей любви. Показ стартует на Первом канале с понедельника, 26 октября.

Режиссер Игорь Зайцев:

«Если говорить об идеологии нашего фильма, важно сказать простую и понятную сегодняшним зрителям вещь: "Россия не хочет войны ни с кем и до последней возможности будет пытаться удержать мир. Но если враг поднимет топор войны, страна вынуждена будет ответить, чтобы защититься". Враги уважают только сильную Россию»

Сюжет сериала «Тобол»

Исторический фильм рассказывает о реальных событиях освоения Сибири в петровскую эпоху — во времена сильных личностей и больших свершений.

В центре повествования молодой офицер петровской гвардии Иван Демарин. По указу царя он отправляется в столицу Сибири — приграничный Тобольск. Здесь Иван встречает любовь — Машу Ремезову, дочь известного летописца и картографа Сибири Семена Ремезова.

Главные герои вместе участвуют в экспедиции полковника Бухгольца, снаряженной царем для поисков золота Яркенда: Петру I нужны деньги для войны со шведами и турками. Крепость, в которой зимует экспедиция, осаждают полчища воинствующих джунгар, помощи ждать неоткуда...

Картина снята по мотивам двухтомного романа Алексея Иванова — первая книга «Много званых» вышла в 2017 году, а вторая «Мало избранных» — в 2018-м. В 2019 году состоялась премьера полнометражного фильма «Тобол», но сериал отличается от фильма.

В главных ролях: Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Александр Лазарев, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Камиль Ларин, Илья Маланин, Ян Гэ.

Отличия от фильма

В телевизионную версию вошло несколько сюжетных линий, которых нет в оригинальном «Тоболе». Например, в сериале разыграется драма между пленным шведским офицером, которого сыграл австрийский актер Вольфганг Черни, и хантыйкой в исполнении китайской актрисы Ян Гэ.

Зрители увидят также не попавшего в полный метр актера Камиля Ларина в роли бухарского купца, сцены крещения хантыйского народа митрополитом Филофеем, которого сыграл актер Евгений Мундум.

По словам режиссера постпродакшена Петра Зеленова, в телевизионной версии больше экранного времени будет уделено батальным эпизодам.

Интересное о съемках

Действие картины разворачивается в Петербурге и в Сибири, в Тобольске. Декорациями к фильму послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков – Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.

Досъемочная подготовка заняла у создателей фильма три года. За это время в Тобольске была построена уникальная декорация — центр старинного города с каналами, подворьями и жилыми домами героев, которые воссоздавались по чертежам того времени.

Построенный для съемок посад не был снесен и теперь работает как музей под открытым небом. Там снимали и сцены строительства Санкт-Петербурга, для которых был использован хромакей рекордного размера — 130 метров.