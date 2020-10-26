Онлайн-магазины обяжут принимать наличные

Роспотребнадзор намерен обязать онлайн-магазины принимать наличные за любые заказы, соответствующую норму предполагается закрепить в федеральном законе «О защите прав потребителей».

«Потребитель не обязан иметь банковскую карту, а невозможность оплаты наличными денежными средствами приведет к ограничению доступа к товарам и услугам, которые реализуются дистанционным способом»,— цитирует ведомство газета «Известия».

По мнению Роспотребнадзора, навязывание способов оплаты — нарушение прав потребителей. Сейчас некоторые онлайн-магазины работают только с безналичной оплатой, отказываясь принимать наличные.

Проект поправок сейчас проходит межведомственное согласование, Минэкономики уже подготовило положительную оценку. Документ обязывает продавцов давать возможность клиентам платить наличными или с помощью национальной платежной системы «Мир».