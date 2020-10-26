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Тува обошла все регионы по росту безработицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ингушетия, Тува и Чечня возглавили рейтинг уровня безработицы среди регионов России, при этом сибирский регион быстрее других наращивает темпы проблемы, сообщается в исследовании РИА Рейтинга.

Эксперты по данным Росстата выстроили рейтинг безработицы в регионах России за три летних месяца. Хуже всего ситуация с трудоустройством у жителей Ингушетии, Тувы и Чечни. Эти регионы всегда испытывали проблемы с трудоустройством.

Тува также стала лидером по росту безработицы, за лето она выросла на 11,6 процентных пункта. В Республике маленькая плотность населения, только Кызыл имеет статус города, мало крупных предприятий. Большинство жителей занимаются сельским хозяйством.

В лидирующей пятерке рейтинга произошли некоторые изменения по сравнению с прошлым годом. По итогам июня — августа 2020 самый низкий уровень безработицы наблюдается в ЯНАО (2,5%), следом идут Москва (2,7%), ХМАО (3,2%), Санкт-Петербург (3,6%) и Камчатка (3,6%).

При этом по сравнению с прошлым годом в России выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше десяти процентов. Если год назад таких регионов было шесть, то по итогам лета 2020 года их стало 13. 

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