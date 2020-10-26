Коронавирус подтвердился у губернатора Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, на прошлой неделе рассказавший о симптомах коронавирусной инфекции, получил положительный тест, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Чувствует себя удовлетворительно, тест сдал, результат положительный. Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по ВКС», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Цивилев в среду, 21 октября, опубликовал в Instsgram обращение, в котором рассказал, что у его супруги подтвержден коронавирус, а у него самого — повышенная температура, кашель и насморк. Он решил работать дистанционно.

О заболевании коронавирусной инфекцией сообщали глава Тувы Шолбан Кара-Олл, губернаторы Алтайского края Виктор Томенко, Омской области Александр Бурков, Хакасии Валентин Коновалов, Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным регионального оперативного штаба на 26 октября, в Кузбассе зарегистрировано 14 526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 175 случаев за минувшие сутки. С начала октября число зараженных в регионе выросло более чем на 40%. Всего вылечились 9 832 человека, умер 201.