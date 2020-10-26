Заяц в новой версии «Ну, погоди!» похудел и стал спортивнее

Заяц в новой версии мультфильма «Ну, погоди!» изменился. Он стал более худым, модным и спортивным. Фото преобразившихся героев опубликовала киностудия «Союзмультфильм» в Instagram.

«Важно было наити баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классическои версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — сказала генпродюсер киностудии Юлия Осетинская.

В новой версии «Ну, погоди!» зайца озвучит актер, шоумен и телеведущий Дмитрии Хрусталеев. Голосом волка станет резидент Comedy Club Гарик Харламов.