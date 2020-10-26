НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Заяц в новой версии «Ну, погоди!» похудел и стал спортивнее

Источник:
Sibnet.ru
164 5
Фото: © кадр из мультфильма «Ну, погоди!»

Заяц в новой версии мультфильма «Ну, погоди!» изменился. Он стал более худым, модным и спортивным. Фото преобразившихся героев опубликовала киностудия «Союзмультфильм» в Instagram.

«Важно было наити баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классическои версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — сказала генпродюсер киностудии Юлия Осетинская.

Фото: © soyuzmultfilm.official, instagram.com/soyuzmultfilm.official

В новой версии «Ну, погоди!» зайца озвучит актер, шоумен и телеведущий Дмитрии Хрусталеев. Голосом волка станет резидент Comedy Club Гарик Харламов.

Еще по теме
Темнокожий актер сыграет главную роль в новой «Золушке»
Сериал «Аванпост» впервые покажут по ТВ
Матроскин и Печкин станут детективами в новой серии «Простоквашино»
«Пункт назначения. Аквапарк» вошел в десятку лучших хорроров 2020 года
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль признал тяжелой ситуацию с коронавирусом
•
Эрдоган призвал турков бойкотировать французские товары
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
«Росатом» изготовил ядерную батарейку
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томичей предупредили о снегопаде и гололеде
Сибирь 26.10.2020 20:43
Трех омичей задержали в Новосибирске за похищение женщины
Сибирь 26.10.2020 17:20
Еще один вуз Новосибирска перейдет на дистанционное образование
Сибирь 26.10.2020 16:31
Жители отдаленного села Тувы стали первыми участниками переписи
Сибирь 26.10.2020 15:40
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11535
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4375
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
3895
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
3313
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль признал тяжелой ситуацию с коронавирусом
•
Эрдоган призвал турков бойкотировать французские товары
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
«Росатом» изготовил ядерную батарейку
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

Удавиков

Хотя Хабиб весь первый раунд доминировал и гонял противника в сетке, двое "заряженных" судей в первом...