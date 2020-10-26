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Рогозин назвал бессмысленной лунную гонку с США

Источник:
Первый канал
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Фото: © Sibnet.ru

Лунная гонка между космическими державами, в том числе между Россией и США, доходит до определенного предела, после чего становится бессмысленной, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

«Эта гонка идет до определенного предела, пока мы наконец-то не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства», — сказал Рогозин в эфире программы «Время» на Первом канале.

По его словам, Россия готова оказать помощь другим странам, в том числе США, в освоении Луны. «Мы придем на помощь американцам, я думаю, что американцы не откажутся оказать нам помощь», — отметил глава Роскосмоса.

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США реализуют программу Artemis, предполагающую высадку американских астронавтов на Луну в 2024 году и строительство поселения на Луне. Ранее Рогозин заявил, что Россия, скорее всего, не будет принимать участия в американском проекте на вторых ролях. Он подчеркнул, что Роскосмос готов участвовать в нем только на равных правах с NASA.

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