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Исторический сериал «Зови меня мамой» стартует на «России 1»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Премьера сериала «Зови меня мамой» с Анной Старшенбаум в главной роли состоится на канале «Россия 1» в понедельник, 26 октября, сообщается на сайте телеканала.

Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, в один из самых тяжелых периодов в истории СССР. История главной героини Татьяны (Анна Старшенбаум) основана на реальных событиях.

Героиня в период разрушительных последствий Гражданской войны, голода, раскулачивания, репрессий пытается найти свое счастье. Ее ждет внезапная потеря родных и предательство мужа. Хрупкой и нежной девушке предстоит не просто выжить в страшных обстоятельствах, но и сохранить в сердце любовь и сострадание.

Новый сериал напоминает другую трагическую историю — крестьянки Зулейхи из фильма «Зулейха открывает глаза», чей мир так же рухнул под натиском революционных бурь. Но она нашла в себе силы пройти сквозь испытания и простить судьбу за все невзгоды.

Анна Старшенбаум:
«Мне кажется, такие истории во многом объясняют, почему представления наших родителей и бабушек настолько отличаются от наших. Мы живем под мирным небом и многие вещи просто не ценим, обращаем внимание на какие-то мелочи»

Кроме Старшенбаум, ключевые роли в сериале исполнили Алексей Барабаш, Андрей Фролов, Ольга Ергина, Дмитрий Муляр, Юрий Цурило, Сергей Беляев, Ольга Тумайкина, Владимир Капустин, Екатерина Шпиринг, Юлия Ауг, Татьяна Лялина.

Многосерийный фильм «Зови меня мамой» стартует с 26 октября в 21.20 в эфире телеканала «Россия 1».

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Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

Voland2

Сегодня рассказывал в новостях, куда шагнула наша медицина...Так далеко, что уже и не видно!