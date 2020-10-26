Двухлетнюю девочку в Новосибирске утопили в ванне

Жительница Новосибирска обвиняется в убийстве двухлетней дочери – по версии следствия, мать утопила девочку в ванне.

Как сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области, в минувшую пятницу жительница Новосибирска, находясь в своей квартире в Железнодорожном районе, утопила двухлетнюю дочь в ванне.

Матери уже предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Следователи выясняют мотивы убийства.