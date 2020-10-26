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Двухлетнюю девочку в Новосибирске утопили в ванне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru

Жительница Новосибирска обвиняется в убийстве двухлетней дочери – по версии следствия, мать утопила девочку в ванне.

Как сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области, в минувшую пятницу жительница Новосибирска, находясь в своей квартире в Железнодорожном районе, утопила двухлетнюю дочь в ванне.

Матери уже предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Следователи выясняют мотивы убийства.

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Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

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Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

Voland2

Сегодня рассказывал в новостях, куда шагнула наша медицина...Так далеко, что уже и не видно!