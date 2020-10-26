Похолодание и снег пообещали новосибирцам

Вторник в Новосибирской области будет тёплым и дождливым, но за ним последуют минусовые температуры и снег, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в ночь на вторник будут идти дождь и мокрый снег, днём – дождь. В течение дня потеплеет до 8-10 градусов выше нуля. Будет дуть ветер силой до 5-10 метров в секунду.

«Ожидаем вынос тепла на завтра, а затем захолаживание, снова пойдёт снег, возможно, (снежный покров) уже и останется», – уточнила собеседница.

В ночь на среду будет дуть порывистый ветер. Ночные температуры ожидаются на уровне 0…+2 градусов, днём будет 2-4 градуса тепла с понижением. Будет идти снег.

Снегопад продолжится в ночь на четверг. Ожидается, что этой ночью похолодает до -6…-8 градусов, в четверг днём будет -2…-4 градуса.