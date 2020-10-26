Дочь ведущего Первого канала обвинили в блате из-за фурора на «Голосе»

Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра произвела фурор на слепых прослушиваниях в шоу «Голос». Зрители обвинили наставников в нечестном выборе.

Участницей слепых прослушиваний в «Голосе» стала 18-летняя Александра Будникова, дочь ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале. Девушка исполнила хит Алексеева «Пьяное солнце».

Выступление вызвало настоящий фурор. В первые секунды к ней развернулся Баста, следом за ним — Сергей Шнуров. Наставники начали танцевать и меняться креслами. Следующей развернулась Полина Гагарина, сильно обрадовавшаяся исполнительнице. В какой-то момент Шнуров подбежал к Сюткину и нажал за него красную кнопку. В итоге, на середине песни все члены жюри наблюдали за выступлением Будниковой.

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Такое поведение жюри вызвало недовольство у зрителей проекта и некоторых знаменитостей.

«Очередная "Дочь Алсу". Воистину миром правит связи, стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться», — написал после выступления Будниковой актер Станислав Садальский в Instagram.

Пользователи Сети в комментариях к выступлению певицы, опубликованном на YouTube-канале Первого канала, тоже посчитали повышенное внимание к девушке ненормальным. Зрители высказались, что это худшее выступление в «Голосе», а вокальные данные Будкиной оставляют желать лучшего.

Первый канал пока никак не отреагировал на критику в адрес проекта. Ранее скандал разыгрался в детском «Голосе», когда из-за накрутки зрительских голосов в шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Канал провел независимое расследование, после чего результаты финала были пересмотрены и победителя признали всех юных финалистов.