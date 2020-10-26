НАВЕРХ

Морозы до -20 градусов ночью установятся в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
203 0

Штормовой ветер и снегопады в понедельник в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области сменятся на погоду без осадков и похолодание до -20 градусов ночью, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

В Забайкальском крае во вторник и среду преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью -1… -6 градусов, днем +3… +8. С четверга ожидается резкое похолодание. Температура ночью опустится до -12, а местами до -20 градусов. Днем до -5.

В Бурятии в большинстве районов без осадков, ветер восточный с переходом на западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -3… -8, местами -13…. -18 градусов. Днем +3…. +8, местами до -5 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -3… -8, местами до -15… -18 градусов. Днем +3… -2, местами -3… -8 градусов.

Еще по теме
Снегири прилетели в Красноярский край
Прокуратура выяснит источник масляных пятен в Енисее
Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья
Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в конце октября
смотреть все
Сибирь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден посчитал Россию главной угрозой для США
•
Тихановская объявила общенациональную забастовку
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Западных экспертов впечатлило вооружение российской подлодки
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
КУЛЬТГИД
Фильм «Глубже!»: обнаженные и смешные
22.10.2020 23:58
Кино про подростков: истории, которые помогут понять тинейджеров
22.10.2020 20:31
Фильм «Гипноз»: между сном и реальностью
15.10.2020 23:50
Раздача бесплатных промокодов Wink продолжается
13.10.2020 01:27
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11428
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4176
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
4133
Microsoft серьезно обновила Windows 10
3362
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден посчитал Россию главной угрозой для США
•
Тихановская объявила общенациональную забастовку
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Западных экспертов впечатлило вооружение российской подлодки
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин перечислил лучшие качества россиян
45
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
США ввели санкции против российского института
29
Определен срок выпуска цифрового рубля
27
Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии
25