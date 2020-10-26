Морозы до -20 градусов ночью установятся в Восточной Сибири

Штормовой ветер и снегопады в понедельник в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области сменятся на погоду без осадков и похолодание до -20 градусов ночью, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

В Забайкальском крае во вторник и среду преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью -1… -6 градусов, днем +3… +8. С четверга ожидается резкое похолодание. Температура ночью опустится до -12, а местами до -20 градусов. Днем до -5.

В Бурятии в большинстве районов без осадков, ветер восточный с переходом на западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -3… -8, местами -13…. -18 градусов. Днем +3…. +8, местами до -5 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -3… -8, местами до -15… -18 градусов. Днем +3… -2, местами -3… -8 градусов.