Дополнительные 12 тысяч упаковок антибиотиков поступят в Новосибирск

Дополнительная партия антибиотиков из Владивостока поступит в Новосибирскую муниципальную сеть аптек к середине недели, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в понедельник на совещании правительства региона.

#Здоровье Новосибирцы потребовали отставки Хальзова

В октябре из-за роста случаев заражении людей коронавирусной инфекцией, новосибирцы бросились покупать в аптеках антибиотики — азитромицин и офлоксацин, противовирусные препараты. В результате возник дефицит. Во многих аптеках эти препараты кончились. Депутаты Горсовета Новосибирска обратились за помощью к полпреду президента РФ в СФО Сергею Меняйло.

«Антибиотики отпускаются только по рецепту. 22 октября отгружены во Владивостоке 12 тысяч стандартов антибиотиков. Они должны поступить сегодня или завтра. По тому спросу, который сегодня мы фиксируем, этого хватит на декаду, на 10 дней. Работа дальше ведется с поставщиками, чтобы запасы увеличить», — цитирует ТАССЛоктя.

По данным оперативного штаба 25 октября, в регионе зарегистрировано более 16 тысяч случаев коронавирусной инфекции. за сутки коронавирусом заразились еще 181 человек — это рекорд второй волны в регионе. Умерло еще три пациента за сутки. Под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн.