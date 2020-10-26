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Губернатор Иркутской области изолировался с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Коронавирусную инфекцию диагностировали у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Руководитель региона продолжит работу на самоизоляции, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы областного правительства.

«Да, он сам объявил об этом. Самочувствие у него нормальное, он продолжит работу на самоизоляции», прокомментировала представитель пресс-службы.

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По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Иркутской области за последние сутки выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом. 

Всего с начала пандемии заболело более 23 тысяч человек, выздоровело более 18 тысяч, умерло 376 человек.

Ранее ряд глав регионов Сибири также сообщали о положительном тесте на коронавирус. Это губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

Тема: Распространение коронавируса
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Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

ponhik78

Как они эти рейтинги составляют? Откуда они взяли инфу про доверие россиян к Навальному. Я например знаю...