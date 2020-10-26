Губернатор Иркутской области изолировался с коронавирусом

Коронавирусную инфекцию диагностировали у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Руководитель региона продолжит работу на самоизоляции, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы областного правительства.

«Да, он сам объявил об этом. Самочувствие у него нормальное, он продолжит работу на самоизоляции», — прокомментировала представитель пресс-службы.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Иркутской области за последние сутки выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии заболело более 23 тысяч человек, выздоровело более 18 тысяч, умерло 376 человек.

Ранее ряд глав регионов Сибири также сообщали о положительном тесте на коронавирус. Это губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Тувы Шолбан Кара-Оол.