Западных экспертов впечатлило вооружение российской подлодки

Эксперты американского издания The National Interest высоко оценили боевую мощь российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 «Волхов» проекта 636 «Варшавянка», входящую в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Субмарина «Волхов» имеет «впечатляющее оружие», отметили эксперты. Эти субмарины вооружены ракетным комплексом "Калибр-ПЛ" и 533-миллиметровыми торпедами, а также современными радиолокационными системами и комплексами связи.

Подлодки этого проекта за свою низкую малошумность называют «черными дырами». Они предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны, приводит РИА Новости мнение экспертов The National Interest.

Подлодки проекта «Волхов» относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека.

«Варшавянки» оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.