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Западных экспертов впечатлило вооружение российской подлодки

Источник:
РИА Новости
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Фото: Андрей Бричевский / CC BY 4.0

Эксперты американского издания The National Interest высоко оценили боевую мощь российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 «Волхов» проекта 636 «Варшавянка», входящую в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Субмарина «Волхов» имеет «впечатляющее оружие», отметили эксперты. Эти субмарины вооружены ракетным комплексом "Калибр-ПЛ" и 533-миллиметровыми торпедами, а также современными радиолокационными системами и комплексами связи.

Подлодки этого проекта за свою низкую малошумность называют «черными дырами». Они предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны, приводит РИА Новости мнение экспертов The National Interest.

Подлодки проекта «Волхов» относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека.

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«Варшавянки» оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

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Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

ponhik78

Как они эти рейтинги составляют? Откуда они взяли инфу про доверие россиян к Навальному. Я например знаю...