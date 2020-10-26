Подсчитан примерный гонорар Хабиба за бой с Гейджи

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов заработал за бой с американцем Джастином Гейджи от 3 до 6 миллионов долларов — разные издания привели разные цифры.

Нурмагомедов в субботу удушающим приемом победил Гейджи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин заявил, что это был его последний поединок.

UFC выплатил Нурмагомедову 6 миллионов долларов за поединок с Гейджи, пишет The Sports Daily со ссылкой на источник. Российский боец также получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» и еще 40 тысяч за участие в различных мероприятиях промоушена перед своим боем.

Издание Sportekz приводит другие цифры: за поединок Нурмагомедов получил 3 миллиона долларов, а победа во втором раунде принесла российскому бойцу еще 90 тысяч долларов.

Оба СМИ отметили, что в озвученные суммы не входят отчисления от индивидуальных платных трансляций (PPV) и иные спонсорские выплаты.