Снегири прилетели в Красноярский край

Снегири прилетели в национальный парк «Шушенский бор», чтобы поесть облепихи и другой ягоды, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Перовском лесничестве парка сотрудники наблюдают первые небольшие стайки снегирей обыкновенны, достигающие размером 5-6 особей, состоящие в основном из взрослых самцов и молодняка. Птицы активно кормятся на облепихе, аккуратно подбирая упавшие в лесную подстилку ягоды, и отдыхают на сосновых ветках, мелодично посвистывая.

Снегири живут оседло в густом подлеске в окрестностях равнинного кластера и на островах у Енисея, питаясь почками деревьев, плодами и семенами. В густом кустарнике, где их яркий окрас не виден среди зелени хищнику и человеку, они благополучно выводят потомство.

К концу октября птицы часто объединяются в стайки и совершают сезонные миграции в поисках корма. Также представители этого вида, живущие в северных широтах, начинают в это время свои миграции в южные регионы. В прошлом году первые стайки снегирей сотрудники парка наблюдали в эти же сроки.