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Снегири прилетели в Красноярский край

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Фото Элинор Пэйт

Снегири прилетели в национальный парк «Шушенский бор», чтобы поесть облепихи и другой ягоды, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Перовском лесничестве парка сотрудники наблюдают первые небольшие стайки снегирей обыкновенны, достигающие размером 5-6 особей, состоящие в основном из взрослых самцов и молодняка. Птицы активно кормятся на облепихе, аккуратно подбирая упавшие в лесную подстилку ягоды, и отдыхают на сосновых ветках, мелодично посвистывая.

Снегири живут оседло в густом подлеске в окрестностях равнинного кластера и на островах у Енисея, питаясь почками деревьев, плодами и семенами. В густом кустарнике, где их яркий окрас не виден среди зелени хищнику и человеку, они благополучно выводят потомство.

К концу октября птицы часто объединяются в стайки и совершают сезонные миграции в поисках корма. Также представители этого вида, живущие в северных широтах, начинают в это время свои миграции в южные регионы. В прошлом году первые стайки снегирей сотрудники парка наблюдали в эти же сроки. 

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Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

ponhik78

Как они эти рейтинги составляют? Откуда они взяли инфу про доверие россиян к Навальному. Я например знаю...