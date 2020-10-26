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Прокуратура выяснит источник масляных пятен в Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Красноярского края

Красноярская природоохранная прокуратура проверит информацию о масляных пятнах на реке Енисей, сообщается на сайте ведомства.

Появление масляных пятен в реке Енисей местные жители заметили в районе нефтебазы. Они опубликовали информацию в соцсетях, на это отреагировала прокуратура.

«На место выехал Красноярский природоохранный прокурор совместно со специалистами региональных органов Росприроднадзора и Росрыболовства. В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды», — говорится в сообщении.

Администрация Красноярска обрабатывает реку и береговую полосу земельного участка.

Реки Красноярского края периодически страдают от различных загрязнений. По данным экологов, в регионе было выявлено 17 фактов загрязнений рек золотодобытчиками. Также водоемы страдали из-за разлива нефтепродуктов на промышленных предприятиях.

Фото: © прокуратура Красноярского края

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