Прокуратура выяснит источник масляных пятен в Енисее

Красноярская природоохранная прокуратура проверит информацию о масляных пятнах на реке Енисей, сообщается на сайте ведомства.

Появление масляных пятен в реке Енисей местные жители заметили в районе нефтебазы. Они опубликовали информацию в соцсетях, на это отреагировала прокуратура.

«На место выехал Красноярский природоохранный прокурор совместно со специалистами региональных органов Росприроднадзора и Росрыболовства. В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды», — говорится в сообщении.

Администрация Красноярска обрабатывает реку и береговую полосу земельного участка.

Реки Красноярского края периодически страдают от различных загрязнений. По данным экологов, в регионе было выявлено 17 фактов загрязнений рек золотодобытчиками. Также водоемы страдали из-за разлива нефтепродуктов на промышленных предприятиях.