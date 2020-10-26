Черный памятник половине троллейбуса удивил жителей Читы

Памятник троллейбусу установили в Чите к юбилею начала троллейбусных перевозок в городе. Жителей удивила и немного испугала задумка автора, а также абсолютно черный «обгорелый» цвет монумента, но в мэрии заверили, что памятник еще не завершен.

В Чите установили таки памятник троллейбусу. Вернее полтроллейбуса, закрашенного черной краской. Горожане в сетях делятся своими впечатлениями о монументе: «конечная — ад!», «полный трэш», «черный читинский, чтоб в глазах не рябило», написали в группе «Троллейбусы» во «ВКонтакте».



Цвет троллейбуса в скором времени изменится — монумент перекрасят, пишет «Чита.ру» со ссылкой на представителя пресс-служба администрации города. Но транспортное средство так и останется половинчатым. Железные направляющие, торчащие из корпуса символизируют скорость.

Открытие троллейбусного движения в Чите состоялось 30 декабря 1970 года. В 2020 году управление троллейбусов празднует полувековой юбилей. Сейчас в городе действует четыре троллейбусных маршрута, где работает около 100 транспортных средств.