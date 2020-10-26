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Темнокожий актер сыграет главную роль в новой «Золушке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Super Festivals / CC BY 2.0

Темнокожий актер Чоузен Джейкобс, известный по фильмам ужасов «Оно», исполнит главную роль в новой адаптации «Золушки».

Новый фильм будет называться «Sneakerella» (Кроссолушка»). По сюжету, главный герой работает продавцом обуви в магазине покойной матери. Молодой человек мечтает стать дизайнером кроссовок, но ему приходится скрывать свой талант от приемного отца и двух сводных братьев, которые делают все, чтобы испортить ему жизнь, сообщает Deadline.

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В современной интерпретации сказки герой вместо принцессы повстречает дочь известного баскетболиста, роль которого исполнит игрок NBA Джон Салли.

Создатели «Sneakerella» планируют снять фильм в стиле поп/хип-хоп-мюзикла. Премьера назначена на 2021 год.

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