Желающих сдать тест на коронавирус в Иркутске согреют в палатках МЧС

Десятки людей ежедневно собираются у диагностического центра в Иркутске, чтобы сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Чтобы люди не мерзли на улице, МЧС выставило четыре палатки с тепловыми пушками, где ожидающие смогут согреться, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на своей станице в Instagram.

«На улице уже настали минусовые температуры. В палатках можно погреться тем, кто долго стоит в очереди на сдачу теста на COVID-19», — написал Кобзев.

Очереди в Иркутске возле диагностического центра начали скапливаться в октябре, когда количество желающих сдать тест на наличие коронавирусной инфекции стало расти. В итоге возле центра скапливались сотни человек и вынуждены были стоять по несколько часов.

В среду, 21 октября, к диагностическому центру приехал губернатор. Люди стали жаловаться ему на долго ожидание в очереди. В пятницу руководитель региона в ходе совещания подчеркнул, что в соцсетях по-прежнему поступают жалобы, связанные с проведением тестирования.

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Он сообщил о принятом решении закупке дополнительного оборудования для диагностического центра. Это позволит увеличить число проводимых в регионе тестов на коронавирус до 12 тысяч в сутки. Оборудование также закупят и для Братска.

Сейчас в области работает 14 лабораторий, специалисты работают в две-три смены. В сутки проводят до 7,5 тысяч анализов.