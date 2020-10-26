Новосибирцы потребовали отставки главы регионального Минздрава

Представители общественных организаций потребовали от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова отставки главы регионального Минздрава Константина Хальзова из-за провала в организации медицинской помощи в разгар пандемии коронавируса, сообщается в обращении к главе области.

По данным оперативного штаба на 25 октября, а Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились еще 181 человек — это рекорд второй волны в регионе. Умерло еще три пациента за сутки. Ситуацию нельзя назвать благополучной.

В обращении к губернатору, подписанном несколькими представителями партий и общественных организаций, среди которых первичная профсоюзная организация врачей скорой помощи и Новосибирский обком Российской Коммунистической Рабочей Партии, говорится о коллапсе медицинской системы Новосибирской области в условиях пандемии коронавируса, когда люди не могут получить помощь вовремя и в полном объеме.

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Активисты в обращении потребовали власти предоставить общественности подробный план работы системы здравоохранения региона на период второй волны эпидемии, обеспечить работу тест-лабораторий для определения реального уровня заражения населения, централизовать все ресурсы, в том числе частных клиник, для проведения КТ по ОМС.

Также в обращении сказано, что необходимо развернуть мобильные госпитали на площадях больших выставочных центров, обеспечить максимальную открытость в действиях правительства и Минздрава Новосибирской области по вопросу преодоления коронавирусной катастрофы.

«Немедленно отправить в отставку министра здравоохранения Константина Хальзова, как показавшего свою полную профнепригодность в вопросе организации системы здравоохранения региона по преодолению коронавирусной угрозы», — говорится в обращении.

Хальзов закончил НГМУ по специальности «лечебное дело». Затем работал врачом-хирургом отделения неотложной хирургии Городской клинической больницы скорой помощи. С 2006 года занимал должность замглавного врача по медицинской части — врача-трансфузиолога. В октябре 2008 года был назначен главным врачом Новосибирского центра крови. С 27 октября 2018 года занимает должность министра здравоохранения Новосибирской области.