Депутаты Новосибирска обратились к полпреду из-за нехватки лекарств

Депутаты фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска обратились к полпреду в СФО Сергею Меняйло с просьбой решить проблему с нехваткой противовирусных лекарств и антибиотиков в аптеках области, обращение опубликовано в соцсетях главой комиссии по наказам избирателей Александром Бурмистровым.

В октябре из-за роста случаев заражении людей коронавирусной инфекцией, новосибирцы бросились покупать в аптеках антибиотики — азитромицин и офлоксацин, противовирусные препараты. В результате возник дефицит. Во многих аптеках эти препараты кончились. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал, что в ближайшее время удастся устранить дефицит.

Депутаты фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска обратились к полпреду в СФО Сергею Меняйло с просьбой обратить внимание на эту проблему.

«Каждый день в приемные депутатов обращаются граждане, возмущенные нехваткой антибиотиков, назначенных врачами. При этом для ковидных больных промедление в несколько дней может оказаться смертельным! Нарастает и опасность спекуляции медикаментами, использование паники, связанной с пандемией, для получения сверхприбыли в ущерб здоровью и сохранению жизни тысяч людей», — говорится в обращении.

Депутаты предложили Меняйло организовать координацию профильных руководителей региональных правительств Сибирского федерального округа для регулирования работы аптечных сетей с целью равномерного снабжения лекарствами регионов. На момент публикации Sibnet.ru не удалось получить комментарий Меняйло по ситуации с лекарствами.