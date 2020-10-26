Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков

Снижение ставок по вкладам и введение налога на доход с крупных депозитов в 2020-2025 годах может привести к оттоку 3,4 триллионов рублей из банков в альтернативные инвестиционные инструменты, говорится ы прогнозе Национального рейтингового агентства (НРА).

«Возможность заработать на фондовом рынке, рынке недвижимости или через валютную переоценку выше, чем на банковских депозитах, поскольку Банк России последнее время снижал ключевую ставку для стимулирования экономики в период пандемии. Дополнительным антистимулом роста банковских сбережений является ввод налога на доходы с крупных депозитов», — цитируют «Известия» прогноз агентства НРА.

По словам старшего директора агентства Юрия Ногина, большая часть (около половины) этих средств граждане переложат в ценные бумаги из-за достаточно низкого порога входа, агрессивной рекламы этих инструментов и потенциально большей доходности. На втором месте — недвижимость, в основном жилая. Последним по величине перетока денежных средств будет приобретение населением наличной валюты.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий согласен, что в течение ближайших трех лет банковская система вполне может не досчитаться 3–4 триллионов рублей. Уже на данный момент он оценивает отток средств населения со срочных депозитов в 1,7 триллионов рублей за январь-сентябрь этого года.

И хотя общая статистика ЦБ по объему привлеченных у физлиц банками средств показывает рост, но происходит благодаря текущим счетам. Они, в свою очередь, прирастают коронавирусными детскими пособиями и средствами на эскроу-счетах.